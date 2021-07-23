Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин возглавил сборную России по футболу.

Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС), условия контракта уже согласованы. Специалист подпишет соглашение в понедельник, 26 июля. В данный момент Карпин находится в Ростове-на-Дону, где его подопечные проводят матч первого тура РПЛ против «Динамо».

Контракт Карпина с РФС будет рассчитан до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления. В течение ближайших шести месяцев тренер будет совмещать работу в клубе и сборной.

Напомним, после провала на Евро-2020 РФС принял решение от отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера. Под его руководством команда не смогла пробиться в плей-офф турнира, заняв последнее место в своей группе.