Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал свое назначение. Специалист поблагодарил РФС за оказанное доверие и подчеркнул, что приглашение в национальную команду — большая честь для него.

«Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на Чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

Напомним, РФС объявил о назначении Карпина сегодня, 23 июля. Специалист подпишет контракт в понедельник, так как на данный момент он находится в Ростове-на-Дону, где его подопечные встречаются с московским «Динамо» в 1-м туре РПЛ.

На протяжении ближайших шести месяцев Карпин будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России.