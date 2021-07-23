«Ростов» на своем поле принимает «Динамо» в матче первого тура Российской Премьер-Лиги. На 20-й минуте москвичи вышли вперед благодаря голу Арсена Захаряна.

18-летний полузащитник отличился с передачи Себастьяна Шиманьски и стал автором первого гола, забитого в новом розыгрыше РПЛ.

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Напомним, во время встречи было объявлено, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин возглавил сборную России. На протяжении ближайших шести месяцев он будет совмещать работу в клубе и национальной команде.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. В роли его ассистентов выступают Владислав Назаров и Арам Петросян. Резервным рефери назначен Евгений Буланов.