Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала назначение Валерия Карпина новым главным тренером сборной России.

«Я знала, что Карпин – не сбитый лётчик. В целом мне жаль, что не удалось договориться с немецким специалистом – я бы хотела видеть всю вертикаль, которая бы модернизировала российский футбол. Сейчас у нас получается, что мы латаем дыры, а не строим новую структуру», — приводит слова Салиховой «Чемпионат».

Салихова добавила, что из российских кандидатов для неё номером один был Леонид Слуцкий, однако и Карпин имеет полное право попробовать свои силы.

Напомним, после провала сборной России на Евро-2020 РФС принял решение от отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера. Под его руководством команда не смогла пробиться в плей-офф турнира, заняв последнее место в своей группе.