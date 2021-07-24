Петербургский «Зенит» будет открывать новый сезон РПЛ выездным матчем против подмосковных «Химок». Подопечные Сергея Семака уже имеют за плечами уверенную победу над «Локомотивом» в игре за Суперкубок и в сегодняшней встрече будут считаться абсолютным фаворитом.

Преимущество в классе позволит тренерскому штабу Семака не ломать голову над стартовым составом. Место в воротах займет Михаил Кержаков, который, по сути, является единственным голкипером петербуржцев — после ухода Андрея Лунёва конкуренцию, весьма мнимую, ему составляет лишь 18-летний Даниил Одоевский.

Практически гарантированно с первых минут сыграют фланговые защитники Вячеслав Караваев и Дуглас Сантос, а в центре выйдет Ярослав Ракицкий. Пару ему, скорее всего, составит Деян Ловрен. Хорват позже остальных присоединился к команде после Евро-2020, поэтому не попал в основу на игру с «Локомотивом». Однако матч с «Химками», который должен получиться для «Зенита» одним из самых легких в сезоне, отлично подойдет для того, чтобы влиться в игровой режим. При этом возможно, что Семак сделает выбор в пользу россиянина Дмитрия Чистякова, который появился в старте в предыдущей встрече.

В обойме сине-бело-голубых не хватает бразильца Малкома — он отбыл в расположение олимпийской национальной команды, которая уже успела одержать одну победу в Токио. Зато «Зенит» может рассчитывать на полузащитника Вильмара Барриоса, который пропустил матч с «Локо» — клуб дал ему отдых после выступления на Кубке Америки. Скорее всего, Барриос завтра займет свое законное место в старте. Держать центр поля, вероятно, будут Вендел и Магомед Оздоев, компанию которым может составить Далер Кузяев.

В атаке ожидается появление связки Сердар Азмун — Артем Дзюба. Однако на матч с «Локомотивом» Семак предпочел оставить российского форварда в запасе. Если тренер примет аналогичное решение и завтра, то с первых минут может сыграть Себастьян Дриусси.

Состав «Зенита» на матч с «Химками» по версии Nevasport: Кержаков — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Сантос — Кузяев, Вендел, Оздоев, Барриос — Дзюба, Азмун.