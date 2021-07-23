Немецкий специалист Штефан Кунц не смог возглавить сборную России по футболу из-за того, что начать работу с ним не имел возможности главный кандидат на должность координатора сборных.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свои источники.

«Этот специалист должен был работать с Кунцем в связке. После этого переговоры зашли в тупик, хотя контракт со Штефаном должен был быть подписан в среду-четверг. После этого в РФС согласились на условия Карпина с совмещением», — сообщил источник.

Напомним, сегодня, 23 июля, РФС объявил, что новым главным тренером сборной России назначен Валерий Карпин. На протяжении ближайших шести месяцев российский специалист будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде. Контракт с ним будет подписан в понедельник, 26 июля.