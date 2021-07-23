Российский футбольный союз (РФС) озвучил условия работы нового главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и клубе. Контракт с Валерием Карпиным будет подписан 26 июля 2021 года, его условия уже согласованы. Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления соглашения», — говорится на официальном сайте РФС.

Напомним, Карпин является главным тренером «Ростова». Сегодня, 23 июля, стало известно, что он также возглавит сборную России, которая осталась без рулевого после отставки Станислава Черчесова. Специалист был уволен после провала на Евро-2020, где национальная команда заняла последнее место в своей группе и не вышла в 1/8 финала.