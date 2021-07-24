Подмосковные «Химки» на своем поле примут петербургский «Зенит» в матче первого тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра будет проходить сегодня, 24 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Главным арбитром встречи назначен Евгений Кукляк. В роли его ассистентов на линиях выступят Валентин Мурашов и Константин Шаламберидзе. Резервным рефери будет Антон Анопа.

В составе сине-бело-голубых не сыграет полузащитник Малком: на данный момент он находится на Олимпийских играх в Токио, где выступает в составе сборной Бразилии.

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России. В прошлый выходной подопечные Сергея Семака завоевали Суперкубок страны, обыграв «Локомотив» со счетом 3:0.