Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко может войти в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России по футболу.

Как сообщает «РБК-Спорт», переговоры со специалистом начались еще на прошлой неделе и уже близятся к завершению. Сам Онопко от комментариев отказался.

Позже на «РБ Спорт» появилась информация, что в тренерский штаб может также войти Николай Писарев. Он, как и Онопко, ранее выступал с Карпиным за «Спартак».

Напомним, сегодня, 23 июля, РФС объявил о назначении Карпина новым главным тренером сборной России. В ближайшие шесть месяцев специалист будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде. Под его руководством россияне сыграют в отборе на ЧМ-2022.