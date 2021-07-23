Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился ожиданиями от Олимпиады в Токио.

«Я чувствую себя прекрасно, физически и ментально, готов выступить наилучшим образом. Я провожу, пожалуй, лучший сезон в моей карьере на сегодняшний день. У меня не может быть лучшей подготовки к Олимпийским играм, чем та, которая была в этом году. Она близка к идеальной», — цитирует Джоковича Tennis Head.

По словам серба, сейчас он чувствует уверенность в себе, потому что за его плечами большой опыт выступлений. Джокович признался, что нервничал на предыдущих Олимпиадах, так как выступление за страну отличается от обычных матчей.

Напомним, Джокович является бронзовым призером Олимпиады в Пекине-2008. В Лондоне-2012 он занял четвертое место, а в Рио-2016 сенсационно вылетел в первом круге.