Московское «Динамо» обыграло «Ростов» в первом матче нового сезона Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 2:0.

Москвичи открыли счет уже на 20-й минуте встречи, отличился 18-летний полузащитник Арсен Захарян. Голевой пас себе в актив записал Себастьян Шиманьски. На 33-й минуте преимущество гостей увеличил нападающий Константин Тюкавин.

Набрав три очка, «Динамо» временно возглавило турнирную таблицу РПЛ: все остальные матч первого тура пройдут 24, 25 и 26 июля.

В ходе встречи стало известно, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин возглавил сборную России. На протяжении ближайших шести месяцев он будет совмещать работу в клубе и национальной команде.