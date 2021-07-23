Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, в какую сумму команде обошлось столкновение Макса Ферстаппена с Льюисом Хэмилтоном.

«Важным фактором является потолок бюджетов. Эта авария обошлась нам в 1,8 млн долларов, так что у неё будут большие последствия во времена ограничений бюджетов», — написал Хорнер в своей колонке.

По его мнению, Хэмилтон получил слишком мягкий штраф за инцидент, поэтому «Ред Булл» оставляет за собой право запросить пересмотр дела.

Напомним, инцидент произошел на этапе Гран-при в Сильверстоуне. Хэмилтон передним колесом задел заднее колесо болида Ферстаппена, голландец улетел в отбойник и не смог продолжить гонку. Он был доставлен в больницу для обследования, а разбитый болид эвакуирован с трассы.