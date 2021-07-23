В субботу, 24 июля, на Олимпийских играх в Токио будет разыграно 11 комплектов наград. Nevasport предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня:

04:30. Стрельба. Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал. Прямая трансляция доступна по ссылке.

05:00. Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Групповая гонка. Прямая трансляция

07:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 49 кг. Группа А

08:15. Стрельба из лука. Микст. Командное первенство. Финал

08:30. Стрельба. Мужчины. Пневматический пистолет, 10 м. Финал

12:30. Дзюдо. Женщины. До 48 кг. Финал. Прямая трансляция

13:00. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. Финал

15:00. Фехтование. Женщины. Шпага. Финал. Прямая трансляция

15:45. Фехтование. Мужчины. Сабля. Финал

16:00. Тхэквондо. Женщины. До 49 кг. Финал

16:15. Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг. Финал

Церемония открытия Олимпийских игр состоялась сегодня, 23 июля. Соревнования, перенесенные с прошлого года, продлятся до 8 августа.