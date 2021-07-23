Немецкий легкоатлет Маркус Рем, специализирующийся на прыжках в длину, не примет участие в Олимпийских играх в Токио. Спортсмена не допустили из-за того, что у него на правой ноге ниже колена стоит протез.

Решение о недопуске Рема на Олимпиаду было принято Международным спортивным судом в Лозанне. Спортсмен пытался попасть и на предыдущие Игры, однако тоже получил отказ из-за правила, в котором говорится, что протез относится к вспомогательным механическим средствам.

Рем является двукратным чемпионом Паралимпийских игр. В этом году он тоже будет стартовать на Паралимпиаде, которая состоится в период с 24 августа по 5 сентября. Несколько дней назад он сообщил, что войдет в состав сборной Германии.