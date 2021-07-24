В субботу, 24 июля, первый тур Российской футбольной Премьер-Лиги продолжится тремя матчами.

В 17:30 по московскому времени «Химки» на своем поле примут «Зенит». Сине-бело-голубые приедут в Подмосковье без бразильского полузащитника Малкома, который помогает национальной команде на Олимпиаде в Токио.

В 20:00 мск на «РЖД Арене» «Локомотив» сыграет с тульским «Арсеналом». В то же время в Казани стартует матч между «Рубином» и «Спартаком».

Напомним, новый сезон РПЛ стартовал вчера. В матче-открытии «Динамо» на выезде обыграло «Ростов» со счетом 2:0.