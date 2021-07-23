Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил назначение Валерия Карпина новым главным тренером сборной России по футболу.

«При всей моей любви к Валерию, совмещение — очень странная история. Может, на короткой дистанции это и сработает. В любом случае Карпин обязан уйти из «Ростова». Я понимаю, что в короткий срок это может сыграть. Допустим, если у нас будут шансы на выход на чемпионат мира», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Также комментатор поделился мнением о том, будет ли вызываться в национальную команду нападающий «Зенита» Артем Дзюба. По словам Губерниева, любое решение Карпина в данном вопросе будет правильным, поскольку тренеру сборной виднее, кого приглашать в команду.

Напомним, сегодня, 23 июля, РФС объявил о назначении Карпина новым главным тренером сборной России. В ближайшие шесть месяцев специалист будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде. Под его руководством россияне сыграют в отборе на ЧМ-2022.