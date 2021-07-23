Тренер по фигурному катанию Ирина Жук рассказала, как ее подопечные Александра Степанова и Иван Букин проводят подготовку к олимпийскому сезону.

«Пять недель мы провели в Новогорске. На олимпийской базе нам создали великолепные условия для подготовки, мы чувствуем себя здесь, как дома. В прошлом году из-за травм и болезней, преследовавших ребят, не удалось провести полноценную подготовку к сезону. Сейчас все прошло в штатном режиме», — приводит слова Жук РИА «Новости».

Также тренер ответила на вопрос, не беспокоит ли спортсменов тот факт, что в России они считаются вторым дуэтом после Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. По словам Жук, внутренняя конкуренция только подстегивает ее подопечных и добавляет мотивации к работе.

Напомним, в прошлом сезоне Степанова и Букин выиграли чемпионат России, на котором не выступили Синицина и Кацалапов. Однако на чемпионате мира в Стокгольме Александра и Иван остались без медалей, а Виктория и Никита взяли золото.