Испанец Кристофер Бенитес рассказал, как отреагировал на слова олимпийской чемпионки Татьяны Навки о мужской художественной гимнастике.

Ранее Навка опубликовала у себя в «Инстаграме» фрагмент выступления Бенитеса и написала, что считает увиденное культурным шоком.

«Слова Татьяны меня ранили. Они написаны с ненавистью. Она демонстрирует узкое неспортивное мышление. Мне грустно, что это сказала олимпийская чемпионка. Мне кажется, человек с такими взглядами недостоин звания олимпийского атлета», — приводит слова Бенитеса «Матч ТВ».

По мнению спортсмена, Навка должна признать, что все дисциплины должны быть представлены мужчинами и женщинами, поскольку спорт — не место для дискриминации.