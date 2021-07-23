Российский нападающий Павел Бучневич перешел в «Сент-Луис Блюз» в результате обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс».

Как сообщает журналист Даррен Драггер в «Твиттере», взамен «Рейнджерс» получат выбор во втором раунде драфта НХЛ-2022 и форварда Сэмми Блейса.

В минувшем сезоне 26-летний российский хоккеист принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 48 (20+28) очков по системе «гол плюс пас». Его показатель полезности составил «+12». Этот сезон стал для Бучневича самым результативным в карьере.

Напомним, ранее агент Бучневича сообщал, что россиянин был заинтересован в продлении контракта с «Рейнджерс». В Нью-Йорке он получал 3,25 миллиона долларов в год.