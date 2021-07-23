В Токио состоялась церемония открытия Олимпиады, Валерий Карпин возглавил сборную России. Эти и другие новости дня — в дайджесте Nevasport за 23 июля.

Карпин возглавил сборную России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин возглавил сборную России. Как сообщил РФС, контракт со специалистом будет подписан 26 июля. На протяжении ближайших шести месяцев он будет совмещать работу в клубе и национальной команде.

Стартовали Олимпийские игры в Токио

В Токио (Япония) состоялась официальная церемония открытия летней Олимпиады. Знаменосцами сборной России выступили волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая. Россия, напомним, выступает под флагом ОКР.

Дриусси договорился об уходе из «Зенита»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриуссии договорился с клубом о расторжении контракта. Согласно слухам, футболист продолжит карьеру в американской МЛС. Возможно, его новым клубом станет «Интер Майами», принадлежащий Дэвиду Бэкхему.

«Динамо» обыграло «Ростов» в РПЛ

«Динамо» на выезде обыграло «Ростов» в первом матче нового сезона РПЛ. Игра завершилась со счетом 2:0, по голу забили Арсен Захарян и Константин Тюкавин.

Санчо перешел в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о приобретении полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Контракт с 21-летним футболистом рассчитан на пять сезонов — до лета 2026-го года.

Кевин Пангос покинул «Зенит»

Баскетбольный клуб «Зенит» официально объявил о расставании с лидером команды Кевином Пангосом, контракт которого истек по окончании сезона. Петербуржцы пытались договориться с игроком о новом соглашении, но убедить его не удалось.