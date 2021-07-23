На летней Олимпиаде в Токио стартуют соревнования по спортивной гимнастике. Сегодня, 24 июля, пройдут квалификации в мужском командном и индивидуальном многоборье. Начало — в 04:00 мск.

Также пройдут квалификации в отдельных видах у мужчин — в вольных упражнениях, на брусьях, коне, перекладине, кольцах и в опорном прыжке.

Российские гимнасты, которым предстоит выступать под флагом ОКР, попали в первый поток вместе со сборными Украины, Китая и Испании. Во втором потоке выступят Япония, Бразилия, Швейцария и Великобритания, их соревнования начнутся в 8:30 мск. В 13:30 стартует третий поток, в который попали команды США, Германии, Кореи и Тайваня.

От России участвует команда в составе четырех человек: Никита Нагорный, Давид Белявский, Денис Аблязин и Артур Далалоян. Александр Карцев и Владислав Поляшов прибыли в Токио по индивидуальным квотам, их результаты не будут считаться в командном турнире, но они могут претендовать на финалы в личном многоборье и на отдельных снарядах.