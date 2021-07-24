Российская спортсменка Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м на Олимпиаде в Токио. Для сборной России – это первая медаль на Играх.

Золото осталось за китаянкой Цянь Ян, установившая новый олимпийский рекорд. Бронза – за швейцаркой Ниной Кристен.

Стрельба. Олимпийские игры, Токио:

Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м. (Финал): золото — Цянь Ян (Китай) 251,8 (олимпийский рекорд), Анастасия Галашина (Россия) 251,1, бронза — Нина Кристен (Швейцария) 230,6.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне останутся без медалей — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.