Россиянка Кристина Соболь не смогла показать результат на Играх в Токио. У спортсменки были зафиксированы три неудачные попытки в рывке — две по 80 кг и одна на 81 кг. После этого Соболь не допустили до толчка. Соревнования по тяжелой атлетике среди женщин — до 49 кг, в группе B проходят в Токио на стадионе «Токио Интернешнл Форум».

Лидером группы B является спортсменка из Кубы Монтеро Рамос, взявшая 82 кг в лучшей попытке.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне останутся без медалей — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.