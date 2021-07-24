Российский теннисист и вторая ракетка мира Даниил Медведев обыграл соперника из Казахстана Александра Бублика и вышел во второй круг соревнований на Олимпийских играх в Токио.

Счет по партиям 6:4, 7:6 (10:8). Встреча продлилась 1 час 40 минут . За это время Медведев шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и взял два гейма на подаче соперника. Бублик записал на свой счет два эйса, пять раз ошибся на подаче и реализовал один из четырех брейк-пойнтов.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне останутся без медалей — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.