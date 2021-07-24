На Олимпийских играх в Токио завершился первый матч по баскетболу 3х3, в котором женская сборная России обыграла хозяйку турнира — сборную Японии, со счётом 21:18. В составе олимпийской сборной России выступали Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга и Евгения Фролкины.

В 8.00 по мск россиянки начали вторую встречу на Играх с соперницами из Китая.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне останутся без медалей — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.