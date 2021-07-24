Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова на старте соревнований в Токио разгромила соперницу из Италии Сару Эррани и вышла во второй круг. Счет по партиям составил 6:0, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут.

Павлюченкова дважды подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету Эррани — ни одного эйса и двойной ошибки, а также 1 брейк. Далее Анастасия Павлюченкова поборется за выход в третий раунд с победительницей встречи Анна-Лена Фридзам (Германия) / Хитер Уотсон (Великобритания).

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне останутся без медалей — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.