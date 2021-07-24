Женская сборная России по баскетболу 3х3 обыграла сборную Китая во втором матче Олимпийских игр в Токио. Итоговый счет встречи составил 19:9. В составе олимпийской сборной России выступали Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга и Евгения Фролкины.

Ранее, в первом матче соревнований, россиянки обыграли хозяек турнира – сборную Японии со счётом 21:18. Далее сборная России встретится с командами США и Монголии. Матчи пройдут 25 июля.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне останутся без медалей — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.