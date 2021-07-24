Гимнасты олимпийской сборной России завершили выступление в квалификации на играх в Токио. Общий расклад результатов после 1-й смены выглядит следующим образом: Китай 262.061, Россия 261.945, Украина 247.492.

В числе россиян после первой смены по итогам квалификации ОИ в Токио лидирует Никита Нагорный. На счету спортсмена 87,897 баллов. Другой российский гимнаст Артур Далалоян занимает четвертое место.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне останутся без медалей — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.