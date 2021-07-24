Российский гимнаст Артур Далалоян не смог сдержать эмоций во время выступления в квалификации на Олимпийских играх в Токио. Напомним, в апреле гимнаст получил травму ахиллова сухожилия, однако смог восстановиться к Олимпиаде. В квалификации спортсмен выступил в шести видах программы, хотя изначально сообщалось, что Артур пропустит опорный прыжок и вольные упражнения.

«Я не смог совладать со своими эмоциями, что-то сломалось внутри. Я не мог контролировать свои чувства. С одной стороны, я чувствовал радость и счастье. Я гордился тем, что смог выйти на все упражнения. С другой стороны, я был расстроен, потому что не смог всё сделать идеально», — сказал гимнаст.

По его словам, у него были моменты, в которых он мог выступить лучше. При этом Далалоян выразил готовность выступить в финале Олимпийских игр в Токио.