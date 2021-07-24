Российский теннисист Аслан Карацев обыграл американского теннисиста Томми Пола и вышел во второй круг ОИ в Токио. Счет по партиям составил 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут.

Карацев один раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки, реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету Пола ни одного эйса и брейка, а также одна двойная ошибка. Далее Аслан Карацев поборется за выход в третий раунд с французским теннисистом Жереми Шарди.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне останутся без медалей — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.