В ночь с 23 на 24 июля мск в Национальной хоккейной лиге завершился драфт-2021. Единственным задрафтованным хоккеистом из России стал форвард СКА Фёдор Свечков. 18-летний хоккеист был выбран клубом «Нэшвилл Предаторз» под 18-м номером.

Напомним, в прошлом сезоне Федор Свечков провёл 38 матчей в ВХЛ, где отметился 15 (5+10) результативными очками. Также Свечков выступал в МХЛ, где заработал 15 (4+11) результативных очка 15 матчах. Кроме того, в составе юниорской сборной хоккеист стал серебряным призером чемпионата мира и набрал 10 (4+6) очков в семи матчах.

В прошедшем сезоне «Нэшвилл Предаторз» вышли в плей-офф НХЛ, уступив в 1/8 финала «Каролине Харрикейнз» со счётом 2-4 в серии.