Россиянка Анастасия Галашина рассказала, из-за чего упустила золото последним выстрелом на Играх в Токио. Спортсменка, которая лидировала по ходу финала, завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м. Перове место осталось за китаянкой Цянь Ян. Бронза у швейцарки Нины Кристен.

«У меня смешанные чувства, радость и горечь. Но в целом я счастлива. В последнем выстреле я допустила ошибку. Ничего серьёзного. Это будет мне уроком на будущее. Я слишком сильно занервничала, затянула выстрел. Мои мысли были не там, где нужно. Я потеряла концентрацию. Объяснение очень простое», — сказала Анастасия.

По словам спортсменки, для нее это первая Олимпиада и первая олимпийская медаль в карьере, поэтому она рада и такому результату.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне останутся без медалей — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.