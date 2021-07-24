Тренер санкт-петербургского «Зенита» по физической подготовке Андреа Сканавино рассказал о работе в тренерском штабе сборной Италии на Евро- 2020.

«В сборной Италии ничего особенного не придумывал. Всё обычно, как в «Зените». И потом, мы были единственной командой на Евро, которая в каждом матче делала по пять замен. Это очень помогало. Тем более что со скамейки выходили тоже очень хорошие игроки», — сказал Сканавино.

По его словам, у команды был достаточно короткий период сборов перед Евро-2020. Поэтому тренерский штаб частично задействовали опыт работы Сканавино в «Зените» во время пандемии, когда в условиях карантина и «удаленки» приходилось быстро придумывать тренировочные графики для футболистов клуба.

«Мы с Иваном Карминати ежедневно обсуждали график тренировок в таких условиях, что-то придумывали. Этот опыт очень пригодился в сборной на Евро. Кстати, хочу сказать, что атмосфера тогда в «Зените» и сейчас в сборной Италии были очень похожими», — сказал специалист.

Сканавино также отметил, что чувствовал поддержку «Зенита» на Евро. Кроме того, главный тренер «Зенита» Сергей Семак приехал поболеть за итальянцев на полуфинал в Мюнхен со сборов команды в Австрии, за что он очень благодарен. СПециалист также пообещал привезти золотую медаль Евро-2020 в Санкт-Петербург и показать ее команде.

Напомним, в финале чемпионата Европы по футболу, сборная Италии обыграла сборную Англии в серии пенальти и стала победителем турнира.