Российский гимнаст Артур Далалоян не смог выйти в финал упражнения на перекладине на Олимпийских играх в Токио. В квалификации гимнаст набрал 13,700 балла и не вошел в восьмёрку спортсменов, которые выступят в финале.

Ранее Далалоян в квалификации выступил в шести видах программы, хотя изначально сообщалось, что гимнаст пропустит опорный прыжок и вольные упражнения.

Российский гимнаст — трёхкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы. В 2019 году на перекладине Далалоян завоевал бронзовую медаль чемпионата мира.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне останутся без медалей — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.