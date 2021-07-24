Мужская волейбольная сборная России обыграла сборную Аргентины в стартовом матче группового этапа на Играх в Токио. Россияне, выступающие в группе B, победили соперников со счётом 3:1 (21:25, 25:23, 25:17, 25:21).

Самым результативным игроком в составе российской команды стал Максим Михайлов, который принес команде 14 очков. Еще 11 очков на счету Дмитрия Волкова, и 8 очков на счету Егора Клюки.

Во втором туре группового этапа, сборная России встретится с соперниками из США. Матч состоится 26-го июля.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне останутся без медалей — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.