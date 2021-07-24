В Токио стартовал первый матч соревнований по пляжному волейболу среди мужчин между сборной России и сборной Испании. Российские спортсмены Константин Семёнов / Илья Лешуков сыграют с испанцами Пабло Эррера и Адрианом Гавира. Матч состоится в группе А.

Прямая трансляция матча доступна по ссылке ниже:

Напомним, Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную России на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне останутся без медалей — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.