Российская фигуристка Алена Косторная посетила художественную выставку бронзового призера чемпионата России-2021 Марка Кондратюка. Фото с выставки фигуристка опубликовала на своей странице в Instagram.

«Вчера посетила выставку «Уроборос», очень интересное место со свежими взглядами на современное искусство», – подписала пост фигуристка.

Выставка фигуриста Марка Кондратюка проходит в московском выставочном центре «Тушино».

Алена Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при сезона 2019/2020, серебряный (2020) и двукратный бронзовый (2018, 2019) призёр чемпионатов России.