Санкт-петербургский «Зенит» анонсировал новый сезон -2021/22 клипом с подборкой лучших моментов с победных матчей. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

«Успехи последних лет не насытили нас, мы все так же голодны до титулов и стремимся брать свое в каждой игре. Мы хотим, чтобы имя «Зенита» гремело еще громче, чтобы эмоции наших болельщиков были еще ярче. Поэтому мы принимаем вызов нового сезона и ставим на максимум звук и яркость», — говорится в заявлении пресс-службы «Зенита».

Главным лейтмотивом сезона станет фраза «Громче и ярче!». Видео анонса сезона можно посмотреть на сайте «Зенита».

Напомним, первый матч 1-го тура РПЛ между «Химками» и «Зенитом» состоится сегодня, 24 июля. Начало матча 17.30 мск.