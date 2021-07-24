Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов не смогли выйти во второй круг в парном разряде олимпийского турнира в Токио. На старте соревнований они проиграли американцам Радживу Раму и Фрэнсису Тиафо со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 10:12.

Спортсмены провели на корте 2 часа 7 минут. За это время россияне восемь раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из семи. Американцы записали на свой счет семь эйсов, четыре раза ошиблись на подаче и сделали два брейка.

Во втором круге американцы сыграют либо с японцами Таро Дэниелом и Ёсихито Нисиокой, либо с хорватами Марином Чиличем и Иваном Додигом.

Напомним, завтра, 25 июля, Рублев и Хачанов стартуют в одиночном разряде, их первыми соперниками станут Кей Нисикори и Ёсихито Нисиока соответственно.

Олимпийские игры, перенесенные с прошлого года, проходят в период с 23 июля по 8 августа.