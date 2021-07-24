В России по данным на субботу, 24 июля, выявлено 23 947 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно официальной статистики, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, общее число заражений в стране составляет 6 102 469 случаев. За прошедшие сутки от последствий коронавируса скончались 799 человек. Выписаны по состоянию здоровья — 21 952 человека.

В общей сложности за время пандемии было проведено более 161,4 млн тестов. За все время пандемии коронавируса скончались 153 095 жителей России, еще 5 471 956 человек благополучно перенесли болезнь.

В Москве за прошедшие сутки количество новых случаев заражения составило 3376. В Санкт-Петербурге по-прежнему держится высокий уровень заболеваний – 1937 человек оказались с подтвержденным диагнозом инфицирования. В Московской области за последние 24 часа выявлено 2096 случаев, в Ленобласти – 241.