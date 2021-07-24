Российские велогонщики завершили выступление на шоссейной гонке в Токио. Лучшим среди россиян оказался Павел Сиваков, пришедший к финишу 62-м, следом за ним финишировал Александр Власов на 63-м месте. Велогонщик Ильнур Закарин сошел с гонки и не смог продолжить участие.

Победителем шоссейной гонки на Олимпийских играх в Токио стал эквадорский велогонщик Ричард Карапас. Он преодолел дистанцию в 234 км за 6 часов 5 минут 26 секунд. Второе место взял бельгиец Ваут ван Арт, третьим к финишу пришел словенец Тадей Погачар.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне останутся без медалей — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.