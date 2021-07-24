Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв отреагировал на победу Анастасии Галашиной. Ранее спортсменка завоевала первую для России серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки на Олимпийских играх в Токио.

«Первая медаль — большая радость для нас. Это очень важно и почётно. Галашина навсегда вошла в историю не только Олимпийских игр, это останется и в наших сердцах. К сожалению, не удалось услышать на пьедестале наш гимн, но это наша спортсменка. Мы её поздравляем от всей души!», — сказал Свищев.

Он также отметил, что победа Анастасии задаст хороший тон для российских спортсменов. Всего от олимпийской сборной России на Олимпиаде планируют увидеть не менее 50 медалей.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне останутся без медалей — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.