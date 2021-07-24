Казанский «Рубин» принимает московский «Спартак» в первом матче 1-го тура нового сезона-2021/22 РПЛ. Начало матча 20.00 мск.

Напомним, две недели назад «Рубин» и «Спартак» уже встречались на поле в товарищеском матче, где москвичи оказались сильнее – итоговый счет матча составил 4:0. В прошедшем сезоне обе команды обменялись гостевыми победами с одинаковым счетом 2:0.

Прямая трансляция матча доступна по ссылке ниже:

Ранее «Рубин» расстался с защитника Карлом Старфельтом, подписав атакующего хавбека из Черногории Сеада Хакшабановича.

Главный трансфер межсезонья для «Спартака» произошел на тренерском мостике. Московскую команду возглавил португальский специалист Руй Витория.