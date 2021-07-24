Российская фехтовальщица Айзанат Муртазаева проиграла в полуфинальном поединке китаянке Ивэнь Сунь. Итоговый счёт встречи – 12:8. В поединке за бронзу Олимпийских игр в Токио, российская фехтовальщица Айзанат Муртазаева сразится с победительницей пары Катрина Лехис (Эстония) — Ана Мария Попеску (Румыния). Начало — в 13.30 мск.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне останутся без медалей — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

Если вы хотите сделать первые шаги в фехтовании, начните их с просмотра ролика «Научись с Неваспорт», где наш корреспондент брала уроки у члена сборной России по фехтованию Георгия Буруева.