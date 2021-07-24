Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил спортсменку Анастасию Галашину с серебряной медалью в стрельбе из винтовки. Для России – это первая награда сборной на Олимпиаде в Токио.

По словам министра, победа Анастасии на Играх в Токио – это большое достижение для молодой спортсменки.

«Поздравляю Настю и её тренеров. Уверен в её дальнейших успехах на самых значимых соревнованиях. Как и все победители и призёры Игр, Анастасия будет представлена к государственной награде. Счёт нашим медалям открыт! Желаю всей российской команде уверенно двигаться к намеченным целям и одержать яркие победы!» — сказал Матыцин.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне останутся без медалей — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.