Российские велогонщики Павел Сиваков, Александр Власов и Ильнур Закарин, а также ряд других команд не смогли получить питание на втором пункте по вине организаторов. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян.

Напомним, велогонщики остались вне группы лидеров. Павел Сиваков пришел к финишу 62-м, следом за ним пришел Александр Власов на 63-м месте.

«Представители команд Азербайджана, Испании, Казахстана и наш сотрудник не смогли добраться до второго пункта питания и отдать питание гонщикам. Это случилось по вине организаторов, автобус встал не там, и ситуацию не удалось разрешить в нужный момент», — сказал Абрамян.

Также известно, что представители команд были вынуждены пройти часть пути пешком, неся мини-холодильники необходимым питанием.