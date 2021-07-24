Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» продлил контракт со своим главным тренером Оле-Гуннаром Сульшером. Как сообщается в официальном аккаунте команды в Твиттер, новое соглашение с норвежским специалистом рассчитано до 2024 года с возможностью продления еще на год.

«Наше прошлое. Наше настоящее. Наше будущее», — гласит подпись.

Эту новость уже поспешил прокомментировать сам Сульшер, отметив, что как и прежде, команда будет стремится к завоеванию крупных трофеев.

«Все знают, что я испытываю к этому клубу, и я рад подписанию этот новый контракт. Это захватывающее время для «Манчестер Юнайтед», мы создали команду с хорошим балансом молодежи и опытных игроков, жаждущих успеха. Вокруг меня фантастическая команда тренеров, и мы все готовы сделать следующий шаг на нашем пути», — сказал Сульшер.

Напомним, ранее Английская премьер-лига (АПЛ) включила Оле-Гуннара Сульшера в число номинантов на звание лучшего тренера турнира сезона 2020/21.