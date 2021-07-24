Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри прокомментировал обмен российского форварда Павла Бучневича в «Сент-Луис Блюз».

«У нас не так много свободного места под потолком зарплат и не так много игрового времени для всех игроков. Я чувствую, что у нас отличная глубина среди крайних нападающих», — сказал Друри.

Ранее стало известно, что российский нападающий продолжит карьеру в «Сент-Луис Блюз». Взамен «Рейнджерс» получил выбор во втором раунде драфта НХЛ-2022 и нападающего Сэмми Блейса.

Напомним, в прошедшем сезоне НХЛ 26-летний Бучневич принял участие в 54 встречах, набрав 48 (20 +28) результативных очков. Сезон стал самым успешным за всю карьеру хоккеиста в НХЛ.