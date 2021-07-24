Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова победили соперниц из Германии Лауру Зигемунд и Анна-Лену Фридзам и вышли в 1/8 финала теннисного турнира на Олимпиаде в Токио.

В стартовом матче парного разряда теннисного турнира спортсменки в двух сетах обыграли немок со счётом 6:2, 7:5. Встреча продлилась 1 час 16 минут.

Далее Кудерметова и Веснина сразятся с победительницами матча Деми Схурс/Кики Бертенс (Нидерланды) — Кристина Младенович/Каролин Гарсия (Франция) за выход ¼ финала турнира.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне останутся без медалей — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.