Российский пловец Максим Ступин не смог выйти в финал Олимпийских игр в плавании на дистанции 400 метров комплексом. По результатам квалификации спортсмен показал 18-е время: 4 минуты 16,21 секунды. В финал проходят восемь лучших пловцов. Финальный заплыв состоится 25 июля.

Ранее стало известно, что Максим Ступин заменит заболевшего коронавирусом пловца Илью Бородина на дистанции в 400 метров комплексом.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне останутся без медалей — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.